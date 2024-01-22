В Японии заявили, что внимательно следят за развитием отношений РФ и КНДР

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что островное государство ведет сбор и анализ информации по этому вопросу

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Япония пристально следит за всем, что связано с КНДР, включая развитие ее отношений с Россией. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

В то же время он не стал напрямую комментировать слова министерства иностранных дел КНДР, которое на прошлой неделе заявило о готовности принять с визитом президента России Владимира Путина. "Считаю, что японское правительство находится не в том положении, чтобы комментировать указанное вами заявление [МИД КНДР]. Но мы с большим вниманием следим за всем, что связано с Северной Кореей, включая указанный вами момент и развитие российско-северокорейских отношений", - отметил он на просьбу журналистов прокомментировать сообщение МИД КНДР, подчеркнув, что Япония "ведет сбор и анализ информации" по этим вопросам.

Хаяси добавил, что Япония продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь - с США и Южной Кореей, направленное на всестороннее соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

МИД КНДР по итогам визита в Россию своего главы Цой Сон Хи обнародовал сообщение, в котором подчеркнул, что Пхеньян считает Путина самым близким другом корейского народа и готов тепло принять его, если он примет решение совершить визит в КНДР. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, точные даты визита Путина в КНДР согласуются по дипломатическим каналам.

Москва и Пхеньян в последнее время активизировали двустороннее сотрудничество. В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с Путиным. После этого в октябре КНДР посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. 15 ноября 2023 года в Пхеньяне прошло заседание межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую делегацию возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. На прошло неделе Россию посетила глава МИД КНДР Цой Сон Хи, в ходе поездки она провела встречи с Лавровым, Путиным, а также с вице-премьером РФ Александром Новаком.