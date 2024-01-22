Al Jazeera: израильские силы штурмуют город Калькилия на Западном берегу Иордана

ЦАХАЛ также проводит рейды в городе Бейтуния к западу от Рамаллы, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 22 января. /ТАСС/. Израильские силы штурмуют район Кафр-Саба в городе Калькилия на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Подразделения израильской армии также проводят рейды в городе Бейтуния к западу от Рамаллы. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, а позднее начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.