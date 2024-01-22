Спецпосланник генсека ООН по Сирии примет участие в переговорах в Астане

Они пройдут 24-25 января

АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, как ожидается, примет участие в международной встрече по Сирии в астанинском формате (РФ, Иран, Турция), которая пройдет 24-25 января в Астане. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы находимся на связи с его секретариатом, скорее всего, он примет участие", - сказал Смадияров об участии Педерсена в переговорах.

21-я международная встреча по Сирии в рамках астанинского процесса состоится в Астане 24-25 января в соответствии с коллективным обращением стран-гарантов. Планируется, что в переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается участие представителей Иордании, Ирака и Ливана, а также ООН, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста. В повестку переговоров включены вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в стране, гуманитарная ситуация в стране и мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению республики.