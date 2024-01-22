Австралия предписала вернуться сухогрузу из Красного моря из-за угрозы нападений

По данным вещательной корпорации ABC, причиной принятого решения стали проблемы с безопасностью и "участившиеся нападения на грузовые корабли в Красном море"

СИДНЕЙ, 22 января. /ТАСС/. Власти Австралии развернули грузовой корабль, вышедший 5 января в Иорданию через Красное море, и предписали вернуться в порт Фримантл, расположенный на Западном берегу австралийского континента. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на источник в федеральном министерстве сельского хозяйства.

Как отмечает ABC, причиной принятого решения стали проблемы с безопасностью и "участившиеся нападения на грузовые корабли в Красном море". "Когда грузовое судно MV Bahijah отбывало в Иорданию, имевшаяся на тот момент информация не вызывала опасений у министерства и принятые меры по безопасности считались достаточными", - приводит корпорация слова представителя ведомства. Теперь же ситуация изменилась, и кораблю предписано как можно скорее вернуться в Австралию.

Ранее австралийское министерство сельского хозяйства опубликовало заявление, сообщив о том, что внимательно следит за кораблем, перевозящим живой скот в Иорданию. "Экспортер должен был принять меры на случай непредвиденных обстоятельств, в силу которых судно не сможет достичь предполагаемого пункта назначения на Ближнем Востоке, и загрузил на борт дополнительный корм для животных и необходимые медикаменты, а также обеспечил присутствие лицензированных специалистов: ветеринара и зоотехника, способных позаботиться о здоровье и благополучии скота", - указали в ведомстве.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. Впоследствии США стали регулярно наносить удары по ракетным установкам хуситов на территории Йемена.