Сопредседатель партии Алис Вайдел считает, что обеспечение беженцев социальными выплатами оказалось ошибочным решением

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Проживающие в ФРГ украинские беженцы должны будут после окончания конфликта покинуть страну и вернуться на родину. Об этом сообщила в интервью газете Financial Times сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

"Ясно, что, когда война закончится, все украинцы должны будут отправиться домой. В любом случае им нужно будет восстанавливать свою страну", - отметила она. Вайдель добавила, что, по ее мнению, у беженцев с Украины нет долгосрочного будущего в ФРГ, а обеспечение их социальными выплатами оказалось ошибочным решением.

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Берлин и Киев находятся на ранней стадии переговоров по программам помощи беженцам в возвращении на родину. ФРГ приняла около 1 млн украинцев.

АдГ является едва ли не единственной партией среди ведущих политических сил, которая выступает за отмену антироссийских санкций и поиск путей урегулирования конфликта на Украине с привлечением Москвы к переговорному процессу. Она не поддерживает поставки вооружений Киеву. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла принял 9 мая прошлого года участие в приеме, который был организован посольством РФ в ФРГ по случаю Дня Победы. В АдГ считают, что долгосрочный мир в Европе возможен лишь при условии участия России в общей архитектуре безопасности.