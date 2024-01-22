Боррель выступает исключительно за "решение на основе двух государств" на Ближнем Востоке

Глава дипломатии Евросоюза сообщил, что больше не будет говорить про мирный процесс

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает не просто за мирный процесс на Ближнем Востоке, а исключительно за создание палестинского государства и его сосуществование с Израилем. Об этом он заявил по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

"Я не буду больше говорить про мирный процесс, но только про решение на основе двух государств. И я сейчас серьезно говорю", - сообщил он.

Боррель сказал, что пригласил на нынешнее совещание глав МИД Египта, Израиля, Иордании, Палестины и Саудовской Аравии. "Никогда ранее у нас не было столько важных гостей в этих драматических обстоятельствах. Все участники, которые вовлечены в ситуацию в Газе, приняли наше приглашение", - добавил он.

Глава дипломатии ЕС также отметил, что нельзя допустить ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. "Сотни тысяч людей остались без всего: без убежища, без медицины, без еды, под бомбами. Каждый день высокий уровень жертв. Многие министры говорят, что слишком много жертв. Вопрос в том, сколько жертв считается слишком много", - сказал он, подчеркнув, что "Израиль сеет в Газе ненависть, которой хватит на несколько поколений". "И я говорю это со всем уважением к жертвам [радикального палестинского движения] ХАМАС", - добавил Боррель.