Сийярто выступил против предоставления Украине военной помощи на €5 млрд

Венгрия ожидает по этому вопросу жестких дебатов на встрече в Брюсселе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики

БУДАПЕШТ, 22 января. /ТАСС/. Венгрия возражает против предоставления Украине военной помощи из Европейского фонда мира в течение нескольких лет на сумму €5 млрд и ожидает по этому вопросу жестких дебатов на встрече в Брюсселе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, направляясь на совещание со своими коллегами из стран Евросоюза.

"В этом году Совет министров иностранных дел ЕС собирается впервые. На повестке дня, конечно же, два серьезных вызова безопасности, которые угрожают нашему континенту: война на Украине и конфликт на Ближнем Востоке. Будут жесткие дебаты, потому что в Брюсселе, к сожалению, партия войны по-прежнему предлагает нам взять на себя обязательства по поставкам оружия Украине на долгие годы вперед - пока на €5 млрд", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Венгрия заявляла, что не поддержит выделение очередного транша военной помощи Украине на сумму €500 млн из Европейского фонда мира, пока не будет урегулирована ситуация вокруг банка OTP. Он находился в украинском списке "международных спонсоров войны", затем был исключено оттуда, и Будапешт требует от Киева гарантий того, что подобная ситуация впредь не повторится с венгерскими компаниями. Кроме того, Венгрия не поддерживает предоставление Украине финансовой помощи в размере €50 млрд из бюджета ЕС на 2024-2027 годы, предлагая оказывать такое содействие постепенно при строгом контроле за расходованием средств.

Сийярто считает, что, "хотя год уже новый, военный психоз старый". По его мнению, "последние несколько дней и недель неоднократно доказывали, что у этой войны нет решения на поле боя, растет только число погибших и масштабы разрушений". "Чем дольше длится война, тем серьезнее будут потери. Как этого можно не заметить", - добавил министр.

Он также напомнил, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить в Брюсселе ситуацию на Ближнем Востоке. "Надеюсь, что рано или поздно, но скорее рано, мы придем к тому моменту, когда все поймут, что успех контртеррористической операции отвечает интересам не только Израиля, но и всего мира. Мы должны гарантировать, что ни один террористический акт, подобный тому, который обрушился на Израиль в начале октября, никогда больше не повторится нигде в мире", - заявил Сийярто.