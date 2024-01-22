Минобороны Британии выплатило $200 млн военным в качестве компенсации за поражение ног

По данным The Daily Mail, выплаты произведены по коллективным искам, поданным в британские суды с 2012 по 2023 год

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании выплатило в качестве компенсации более $200 млн военнослужащим за поражение ступней ног из-за продолжительного воздействия на них холода и сырости при вынужденной малоподвижности ("окопная стопа"). Об этом сообщила газета The Daily Mail.

По ее данным, подобные выплаты произведены по коллективным искам, поданным в британские суды с 2012 по 2023 год. Истцы утверждали, что из-за халатности МО они не прошли надлежащего обучения по уходу за ногами в холодную погоду. Согласно заявлениям пострадавших, после такого заболевания, разновидности обморожения, их армейская карьера фактически завершилась.

Бывший офицер армейской разведки полковник Фил Ингрэм назвал подобные выплаты "огромной тратой денег налогоплательщиков" в результате неспособности военного командования принять надлежащие меры. По словам же представителя Минобороны, армейское руководство "стремится обеспечить надлежащее обучение и оснащение военнослужащих, чтобы свести к минимуму риск травм". "В случае же заболеваний и травм, полученных на службе, бывшие и действующие военнослужащие получают компенсацию, на которую они имеют право", - добавил он.

Однако, по свидетельству издания, выплаты получили не все подавшие иски. Так, бывшему военному пришлось выплатить около $90 тыс. для покрытия судебных расходов МО. Он утверждал, что очень чувствителен к холоду, и сказал, что из-за низких температур у него были поражены руки и ноги, из-за чего он не мог ходить без посторонней помощи. Однако следователи оборонного ведомства сумели тайно заснять его в сентябре 2021 года идущим без костылей и палок или каких-либо средств поддержки.