Суд в Минске начал рассматривать дело против представителей BYPOL

Процесс проходит в открытом режиме без участия обвиняемых

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Городской суд Минска начал рассматривать уголовное дело в отношении находящихся за рубежом представителей признанной в Белоруссии террористической организации BYPOL.

Процесс проходит в открытом режиме без участия обвиняемых. Ранее в Генеральной прокуратуре Белоруссии заявили, что шестеро фигурантов дела "в разные периоды совершили действия с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

Ранее Следственный комитет Белоруссии заочно обвинил руководителя организации Александра Азарова в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. По данным СК, в частности, Азаров обвиняется по ч. 4 ст. 16 (соучастие в преступлении) и ч. 3 ст. 289 (акт терроризма), которая предполагает ответственность вплоть до смертной казни.

По делу BYPOL также проходят Владимир Жигарь, Матвей Купрейчик, Игорь Лобан, Андрей Остапович и Олег Талерчик, которым предъявлены обвинения по нескольким статьям УК Белоруссии.

Следственный комитет в сентябре 2023 года начал процесс специального производства в отношении представителей и экс-участников BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями "Ситуационно-аналитический центр" и "Мобилизационный план "Перамога". BYPOL создана бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, находящимися за пределами страны. Верховный суд республики в августе 2022 года признал BYPOL террористической организацией, запретив ее деятельность в стране.