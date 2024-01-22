22 января, 08:15
Военная операция на Украине

Чехия не будет направлять украинских призывников на родину

Украинское правительство рассматривает законопроект о мобилизации, предусматривающий возвращение в страну находящихся за рубежом призывников

ПРАГА, 22 января. /ТАСС/. Чехия не будет направлять на родину находящихся в республике граждан Украины призывного возраста. Со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского об этом сообщил новостной портал ct24.ceskatelevize.cz.

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"Такие механизмы не существуют и это точно не соответствовало бы [нормам] международного права и обязательствам, которые Чехия приняла на себя на международном поле", - привел портал слова министра.

Законопроект о мобилизации, предусматривающий возвращение на Украину находящихся за рубежом призывников, рассматривает украинское правительство. Ожидается, что в феврале документ может поступить на утверждение Верховной рады. 

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