Словакия завершает возобновленные в октябре проверки на границе с Венгрией

Министерство внутренних дел Словакии сообщило, что ситуация с нелегальной миграцией в стране стала значительно более спокойной

БРАТИСЛАВА, 22 января. /ТАСС/. Власти Словакии завершили проверки на границе с Венгрией, возобновленные в начале октября 2023 года из-за роста числа нелегальных беженцев, проникающих на территорию республики. Об этом сообщил новостной портал irozhlas.cz со ссылкой на Министерство внутренних дел Словакии.

По данным министерства, ситуация с нелегальной миграцией в стране стала значительно более спокойной, но она может вновь обостриться весной 2024 года. В связи с этим не исключается, что временный контроль на словацко-венгерской границе возобновится.

"Военнослужащие и полицейские эту паузу в несколько месяцев должны использовать для отдыха", - привел портал слова главы словацкого МВД Матуша Шутай-Эштока.

В Словакии количество нелегальных беженцев уменьшилось еще осенью. Если в октябре в республике было задержано почти 7 тыс. мигрантов, то в ноябре это число уменьшилось до 34 человек.

Между тем временные проверки на наземных границах со Словакией продолжают осуществлять Чехия и Польша. По данным портала, эти меры будут действовать до начала февраля. Германия же планирует осуществлять контроль на границах со своими восточными соседями по меньшей мере до 15 марта 2024 года.