В МИД КНР заявили, что у политиканов в США обостряется паранойя по поводу нацбезопасности

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь добавил, что хотел бы спросить у них, почему угрозы национальной безопасности США всегда связаны "со всеми ведущими компаниями Китая"

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Мания преследования у некоторых американских политиков на почве якобы исходящих от Китая угроз национальной безопасности приобретает все более тяжелую форму. Так в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал намерение законодателей в США расследовать взаимодействие шведско-швейцарской технологической компании ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) с Китаем.

"Похоже, что мания преследования у соответствующих американских политиканов становится все более серьезной", - сказал он. Дипломат добавил, что хотел бы спросить у них, почему угрозы национальной безопасности США всегда связаны "со всеми ведущими компаниями Китая".

"Пузырь китайских угроз, раздуваемый соответствующими политиканами США, становится все больше и больше, и в то же время их истинные намерения по сдерживанию развития Китая под предлогом обеспечения национальной безопасности становятся все более очевидными", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

Он добавил, что американские политики говорят о соблюдении правил, но в действительности сами же "игнорируют правила и нарушают их". "Они говорят о честной конкуренции, но в действительности делают все возможное, чтобы подавить конкурентов и лишить другие страны законного права на развитие", - указал представитель МИД.

Ранее информационный портал Swissinfo сообщил, что два комитета Конгресса США изучают деятельность шведско-швейцарской инженерной группы ABB в Китае на предмет угроз и рисков безопасности, якобы исходящих от Пекина. Комитеты Палаты представителей пригласили руководство ABB на публичные слушания, чтобы прояснить отношения компании с одним из китайских государственных предприятий.