В МИД Иордании заявили, что СБ ООН должен остановить убийства беззащитных граждан в Газе

Глава ведомства Айман ас-Сафади отметил, что ЕС выступает "основным партнером арабских государств в прилагаемых усилиях по прекращению кровопролития и выработке политического урегулирования"

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади призвал Совет Безопасности ООН одобрить резолюцию, требующую установления немедленного прекращения огня в секторе Газа из гуманитарных соображений.

"Израиль, продолжая насилие в секторе, бросает вызов международной законности, ставит под угрозу мир и безопасность на Ближнем Востоке, поэтому Совбез ООН должен остановить военные преступления и не допустить гуманитарной катастрофы", - заявил вице-премьер, выступая перед журналистами после состоявшегося в Брюсселе совещания глав МИД стран Евросоюза с их арабскими коллегами.

По словам ас-Сафади, ЕС выступает "основным партнером арабских государств в прилагаемых усилиях по прекращению кровопролития и выработке политического урегулирования".

"Без реализации национальных прав палестинского народа на Ближнем Востоке не будет установлен мир, а Израиль не сможет обеспечить свою безопасность", - указал иорданский вице-премьер.