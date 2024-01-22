На Украине задержали сына бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в Минобороны

По данным офиса генпрокурора, подозреваемый выехал в Одессу и готовился покинуть страну

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы задержали пятого подозреваемого по делу о хищениях в Минобороны. Об этом сообщил на брифинге генпрокурор Украины Андрей Костин.

"При попытке организации пересечения границы задержан пятый участник преступной организации, поставившей для Вооруженных сил Украины некачественную одежду на 1 млрд гривен ($26,3 млн - прим. ТАСС)", - цитирует Костина офис генпрокурора в Telegram-канале. При этом ведомство не уточняет фамилию задержанного.

В свою очередь агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о сыне львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романе.

По данным офиса генпрокурора, подозреваемый выехал в Одессу и готовился покинуть страну. 19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как указывает ведомство, всем фигурантам дела предъявлено обвинение в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения.

Дело Гринкевича

Несколько месяцев назад Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело о коррупции при поставках одежды и белья для украинской армии. По данным следствия, связанные с Игорем Гринкевичем компании выиграли тендеры на поставку одежды на общую сумму 1,5 млрд гривен ($39,3 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины). При этом оказалось, что эти фирмы были зарегистрированы как строительные и не имели производственных или складских мощностей для выполнения заказа. В ГБР сообщали, что в связи с этими сделками также проверяется деятельность бывших чиновников Минобороны. По данным СМИ, связанные с семьей бизнесмена компании в течение нескольких лет получали от военного ведомства контракты, в том числе на поставки продуктов для ВСУ, а также строительные подряды.

Сам Игорь Гринкевич был задержан 29 декабря прошлого года. 16 января под стражу были отправлены еще три фигуранта дела - два руководителя и представитель компаний - поставщиков Минобороны. Сын Гринкевича Роман был объявлен в розыск.

Это не первое дело о хищениях в Минобороны Украины. Коррупционные скандалы вокруг поставок в военное ведомство уже привели в сентябре прошлого года к отставке министра Алексея Резникова и увольнению всех его заместителей. Возглавивший министерство Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией одной из своих главных задач.