Президент Приднестровья заявил о необходимости усиления охраны границ

Вадим Красносельский также отметил необходимость усиления охраны границы с использованием современных технических средств, активизации учений по противодействию терроризму

КИШИНЕВ, 22 января. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил о необходимости усилить охрану границы из-за опасности террористических актов.

"Активизировать деятельность по получении упреждающей информации о военных угрозах, выявлению и купированию угроз диверсионно-террористических и экстремистских проявлений в Приднестровье. К этому вопросу надо относиться со всей серьезностью", - сказал Красносельский в ежегодном обращении к органам власти, которое опубликовала пресс-служба главы непризнанной республики.

Он также отметил необходимость усиления охраны границы с использованием современных технических средств, активизации учений по противодействию терроризму.

Ранее Министерство госбезопасности Приднестровья обвинило молдавских силовиков в обучении боевых групп для совершения терактов в регионе. По данным ведомства, подготовку под руководством зарубежных инструкторов проходят более 60 человек, в основном прибывших с Украины и имеющих боевой опыт. Представители Молдавии эти обвинения отвергли.

В апреле прошлого года в Приднестровье произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал. Красносельский тогда заявлял, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в содействии спецслужбы Молдавии. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая прошлого года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.