Красносельский заявил о необходимости переговоров по Приднестровью с участием РФ и Украины

Переговоры в таком составе уже несколько лет поставлены на паузу

КИШИНЕВ, 22 января. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил о жизнеспособности переговоров по приднестровской проблематике при посредничестве России, Украины и ОБСЕ, обратив внимание на проходящие между его участниками неформальные встречи.

"Я убежден, что формат можно созвать в тех или иных режимах - в онлайн и так далее. Последние встречи, кстати говоря, показывают, что все участники формата могут собраться в одном кабинете", - сказал Красносельский в своем ежегодном обращении к органам государственной власти.

"Дело в том, что в формате "пять плюс два" у Приднестровья наряду с иными участниками данного формата - Молдовой, Россией, Украиной, Евросоюзом и США - равные права и обязанности, то есть Приднестровье обладает правом голоса. И никто это преодолеть не может. У некоторых политиков в Молдове, именно в Молдове, возникла идея разрушения данного формата", - считает он. МИД Приднестровья при любых позициях должен продвигать желание Тирасполя продолжать диалог в этом формате, отметил Красносельский.

Переговоры в таком составе уже несколько лет поставлены на паузу - последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году. Это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии и избранием президентом республики Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений и отказалась встречаться с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Ранее в прошлом году представители России и Украины заявляли о невозможности организации встречи в таком формате.