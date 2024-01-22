В Киеве уверены, что выполнят условия для вступления в ЕС за несколько лет

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что для соответствия параметрам ЕС, Украине нужно улучшить экономическую ситуацию

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Власти Украины считают, что способны за ближайшие несколько лет выполнить все условия по вступлению в Европейский союз (ЕС), однако окончательное решение о присоединении к сообществу от них не зависит. Такое мнение выразила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью французскому журналу Le Point.

"Я не буду рассуждать о сроках [вступления в ЕС], потому что эти решения не зависят от Украины. Учитывая то, что потребовалось десять лет на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, и то, какой "марафон" был пройден за прошедший год, я думаю, что Украине хватит всего несколько лет, чтобы выполнить свои обязательства", - сказала Стефанишина.

По мнению вице-премьера, чтобы соответствовать параметрам ЕС, Украине нужно улучшить экономическую ситуацию и стабилизировать рост национального ВВП и избавиться от торговых барьеров и провести необходимые реформы. Стефанишина подчеркнула, что выполнение этих условий вряд ли усложнит жизнь украинцам, напротив, так лучше раскроется потенциал украинских предпринимателей.

В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. При этом лидеры ЕС не смогли достичь договоренности о выделении Украине 50 млрд евро на следующие четыре года, что потребовало бы от них внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза. Переговоры были продлены, эта тема может стать главной на следующем саммите ЕС 1 февраля 2024 года.