Идея о приеме на службу в Бундесвер лиц без гражданства ФРГ находит поддержку в Бундестаге

Эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль отметил, что "решающее значение" имеет то, как инициативу реализуют на практике

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Некоторые депутаты Бундестага (парламента ФРГ) выступают за прием на службу в Бундесвер лиц без гражданства Германии в целях противодействия острому дефициту военнослужащих в республике. Об этом сообщила газета Rheinische Post.

"Мы должны мыслить более европейски при поиске молодых людей, готовых служить в Бундесвере", - отметила изданию председатель комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободная демократическая партия, входит в правящую коалицию). При этом факт прохождения службы в Вооруженных силах ФРГ мог бы, по ее мнению, также способствовать более скорому получению этими лицами гражданства Германии. Ее позицию разделяет и зампредседатель фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге, эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль. Он, в частности, назвал вариант поступления на службу в Бундесвере иностранцев "в целом верной идеей".

При этом он отметил, что то, как именно она будет реализована на практике, "имеет решающее значение". Например, сначала необходимо определить, будет ли прием в гражданство ФРГ осуществляться после истечения определенного срока службы, либо оно будет выдаваться непосредственно до зачисления иностранца в ряды Вооруженных сил. Проработке подлежит и конкретный перечень стран, для представителей которых будет предоставляться такая возможность.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил 19 января в интервью газете Tagesspiegel, что его ведомство прорабатывает вопрос о возможном привлечении к службе в рядах Бундесвера лиц без германского гражданства. "В ФРГ есть множество людей, которые живут в стране во втором или третьем поколении, но не имеют гражданства", - пояснил он.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что количество заявок на прохождение военной службы по контракту в Бундесвере сократилось с января по май 2023 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В ведомстве отметили, что снижение числа новобранцев связано с демографическими изменениями и социальными факторами, которые влияют на ухудшение состояния рынка труда.