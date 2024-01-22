Эксперт: США продолжат политику давления на КНР через тайваньский вопрос

Директор Центра исследования Тайваня, Гонконга и Макао при Шанхайской академии международных исследований Шао ЮйцюньШао Юйцюнь, говоря о результатах выборов, констатировала, что трудно ожидать улучшения отношений между двумя берегами Тайваньского пролива

ШАНХАЙ, 22 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай и США не хотят прямого военного конфликта в Тайваньском проливе, однако Вашингтон продолжит политику давления на Пекин через тайваньский вопрос. Такое мнение высказала корреспонденту ТАСС директор Центра исследования Тайваня, Гонконга и Макао при Шанхайской академии международных исследований Шао Юйцюнь.

"Ни Китай, ни США не хотят прямого военного конфликта в Тайваньском проливе. Их самым "большим общим делителем" является мир и стабильность в Тайваньском проливе. Однако стратегия и политика правительства США по использованию тайваньского вопроса для давления на Китай не изменятся, а тенденция ослабления политики "одного Китая" не прекратится. Это делает тайваньский вопрос по-прежнему самым важным, чувствительным и неотложным в китайско-американских отношениях", - сказала эксперт, комментируя влияние выборов главы администрации Тайваня на отношения Пекина с Тайбэем и Вашингтоном.

Говоря о результатах выборов, Шао Юйцюнь констатировала, что трудно ожидать улучшения отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.

"После вступления Лай Циндэ в должность сложно ожидать улучшения отношений по обе стороны пролива. С момента прихода в политику он всегда заявлял, что является "борцом за независимость Тайваня", а перед выборами утверждал, что продолжает политическую линию Цай Инвэнь", - считает эксперт. По ее словам, продолжение линии предыдущей администрации острова приведет к тому, что ближайшие четыре года будут очень сложными для отношений Пекина и Тайбэя.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) острова. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ - он набрал 40,05% голосов избирателей. В преддверии выборов он заявлял, что признание принципа "одного Китая" "не может быть настоящим миром" и обещал укрепить безопасность острова, расширяя связи с США. Власти КНР называют его сепаратистом, который может спровоцировать конфликт в Тайваньском проливе.