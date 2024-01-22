Вице-спикер парламента Словакии обвинил НАТО в разжигании конфликта на Украине

Любош Блаха отметил, что "Запад проигрывает россиянам"

БРАТИСЛАВА, 22 января. /ТАСС/. Вице-спикер Национального совета (однопалатного парламента) Словакии Любош Блаха возложил на НАТО ответственность за конфликт на Украине. Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале.

"Если бы американцы вместе с НАТО не приближались к границам России, никакой войны не было бы, - написал политик. - Сегодня Запад проигрывает россиянам".

Социал-демократ Блаха поддержал позицию по ситуации на Украине премьер-министра Словакии и своего партийного лидера Роберта Фицо. Как отметил вице-спикер, глава правительства и партии "Направление - социальная демократия" говорит правду, что Украина находится под полным контролем США, и считает, что она не может стать членом НАТО.

Фицо в среду встречается в Ужгороде с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. "Он собирается сказать украинскому премьеру это прямо в глаза - пусть ребята, наконец, проснутся", - написал Блаха.