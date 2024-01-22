Bild: украинские военные для борьбы с крысами везут на фронт кошек

По данным издания, один из киевских баров даже объявил сбор пожертвований для закупки ловушек для крыс, которые собираются отправить на фронт

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Вооруженным силам Украины (ВСУ) на линии соприкосновения, прежде всего, на юге приходится бороться с нашествием крыс и мышей, которые стали настоящей проблемой. Об этом пишет газета Bild.

"Когда просыпаешься, всегда ловишь двух-трех мышей, которые заползли в спальный мешок. Не особенно приятно, когда она кусает тебя за палец", - приводит издание слова одного из солдат ВСУ. Грызуны не только мешают спать, но съедают провизию, портят одежду, снаряжение, перегрызают кабели связи. По данным Bild, один из киевских баров даже объявил сбор пожертвований для закупки ловушек для крыс, которые собираются отправить на фронт.

В то же время многие украинские военные нашли другой выход из сложившейся ситуации и везут на фронт кошек, отметила газета. Она сообщила, что кот по кличке Шайбик, например, якобы уже получил орден для отличившихся добровольцев с формулировкой: "За помощь, которую он оказал бригаде и армии".