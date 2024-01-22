Премьер Ирака призвал надавить на Израиль, чтобы эскалация не охватила весь регион

Мухаммед ас-Судани отметил, что его страна продолжит оказывать необходимую поддержку миссии НАТО в исполнении ее профессиональных обязанностей

КАИР, 22 января. /ТАСС/. Международное сообщество должно оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил боевые действия в секторе Газа, иначе вооруженный конфликт охватит весь ближневосточный регион. Такое мнение выразил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на встрече с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен в ходе ее визита в Багдад.

"Мировое сообщество должно оказать давление на Израиль с целью прекращения агрессии в палестинском анклаве и воспрепятствовать открытию новых фронтов на Ближнем Востоке, поскольку их появление угрожает стабильности региона и всего мира" - приводит слова ас-Судани его пресс-служба в официальном Telegram-канале. Причина расширения конфликта в регионе, по мнению иракского премьера, заключается в том, что "война в Газе по-прежнему идет, а Израиль продолжает совершать преступления против палестинского народа".

Говоря о ситуации в своей стране, Ас-Судани заявил, что его правительство "не приемлет каких-либо попыток нарушить суверенитет Ирака" и обязуется предоставить защиту всем дипломатическим миссиям на иракской территории. Премьер-министр подчеркнул, что хотя правительство Ирака и приняло решение "о пересмотре отношений со странами - членами международной коалиции", оно продолжит оказывать необходимую поддержку миссии НАТО в исполнении ее профессиональных обязанностей.

Со своей стороны Оллонгрен передала ас-Судани официальное приглашение от его голландского коллеги Марка Рютте посетить Нидерланды и обсудила с иракским премьером некоторые вопросы, которые стороны планируют затронуть в ходе грядущей встречи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.