СМИ: силы безопасности талибов на севере Афганистана подверглись ракетному обстрелу

По данным газеты "Хашт-э субх", ракеты попали в ворота здания службы безопасности

ДУБАЙ, 22 января. /ТАСС/. Здание службы безопасности радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганском городе Талукан, являющемся административным центром северо-восточной провинции Тахар, подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщила газета "Хашт-э субх" со ссылкой на местные источники.

По их сведениям, нападение было совершено 21 января. Ракеты попали в ворота здания службы безопасности. В результате атаки один боец "Талибана" погиб, еще один ранен, а также уничтожен находившийся рядом пикап.

Издание отмечает, что в последние месяцы в Афганистане участились случаи нападения противостоящих талибам сил сопротивления на сторонников радикального движения в различных районах страны. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за последнюю атаку.