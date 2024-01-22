МИД Британии смягчил рекомендации для посещения западных областей Украины

Речь идет о посещении Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Британцам рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок в западные области Украины за исключением крайне необходимых случаев. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

В феврале 2022 года Лондон рекомендовал британцам воздержаться от любых поездок на Украину. Теперь эти рекомендации были смягчены для посещения Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основе "оценки рисков на земле". В британском МИД добавили, что Украина обладает "сильными системами ПВО", которые обеспечивают защиту от ракет и беспилотников.