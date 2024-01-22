Депутаты Болгарии потребовали отнять у России комплекс "Камчия"

Они также решили заморозить недвижимость россиян, находящихся под санкциями ЕС, сообщил депутат Йвайло Мирчев

СОФИЯ, 22 января. /ТАСС/. Народные депутаты правящего большинства болгарского парламента - объединения коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" - разработали законопроект по возвращению государству санаторно-оздоровительного комплекса "Камчия", принадлежащего правительству Москвы, и заморозке объектов недвижимости, которые являются собственностью россиян, находящихся под санкциями ЕС. Об этом депутат Йвайло Мирчев написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Возвращение комплекса "Камчия" и заморозка российской недвижимости, собственности подсанкционных лиц, является нашим приоритетом, заявленным еще в 2023 году. Именно поэтому сегодня вместе с Надеждой Йордановой предложим нашей парламентской группе новый законопроект, решающий эту проблему", - написал Мирчев. Депутат также подчеркнул, что эта инициатива "сильно опоздала". "Чтобы Болгария могла выполнить свои обязательства по реализации международных ограничительных мер, этот закон должен быть обязательно принят", - подчеркнул законодатель.

Также депутаты предложили публиковать список лиц, в отношении которых были введены санкции, на сайте болгарского внешнеполитического ведомства.

Санаторно-оздоровительный комплекс "Камчия", расположенный на побережье Черного моря в 20 км от Варны, строился более 10 лет и был сдан в эксплуатацию летом 2013 года, общий объем инвестиций правительства Москвы в него составил около €150 млн. На территории, которая является собственностью Москвы, ранее круглый год учились и отдыхали до 2 тыс. человек, от школьников до ветеранов. Спортивный комплекс отвечает требованиям подготовки сборных команд по различным видам спорта.

Из-за ковида, а потом из-за сложившейся внешнеполитической ситуации комплекс работает в ограниченном режиме, организованных групп московских школьников и ветеранов в нем в настоящее время нет.