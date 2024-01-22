Нетаньяху обсудил с министром ВС Франции "Хезболлах", Ливан и Газу

Глава правительства подчеркнул, что необходимость удаления террористов "Хезболлах" от границы с Израилем - национальная цель страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил на встрече с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню ситуацию на границе с Ливаном и доставку медикаментов заложникам в сектор Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Премьер-министр Нетаньяху встретился сегодня в своей канцелярии в Иерусалиме с Лекорню. Стороны подробно обсудили ливанский вопрос. Глава правительства подчеркнул, что необходимость удаления террористов "Хезболлах" от границы [с Израилем] - национальная цель Государства Израиль, основывающаяся на принципах резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Премьер-министр заявил, что эта цель может быть достигнута дипломатическими или другими путями", - говорится в сообщении.

Кроме того, Нетаньяху "попросил Лекорню передать президенту Франции [Эмманюэлю] Макрону благодарность за его участие в доставке лекарств для заложников в Газе", продолжили в канцелярии. "Премьер-министр отметил, что Израиль все еще ждет доказательств того, что лекарства переданы по назначению, и подчеркнул, что необходимо следить за выполнением договоренностей", - добавили в ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.