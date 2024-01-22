Миссия наблюдателей СНГ начала работу на парламентских выборах в Белоруссии

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко вручил генеральному секретарю Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергею Лебедеву удостоверение международного наблюдателя, дав таким образом старт работе миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах в республике. Об этом из ЦИК Белоруссии передает корреспондент ТАСС.

"Мы, естественно, пригласили миссию наблюдателей от СНГ традиционно для наблюдения за единым днем голосования, - сказал Карпенко, обращаясь к Лебедеву. - Мне приятно что уже традиционно удостоверение международного наблюдателя номер один вручаем вам".

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. С 16 января в республике проходит регистрация кандидатов в депутаты всех уровней, с 31 января начнется период агитации, который завершится 24 февраля. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля включительно.

"Мы уже сейчас внимательно наблюдаем за подготовкой к выборам [в Белоруссии], - отметил генеральный секретарь СНГ. - В течение последних лет сложилась такая традиция, что мы даже до начала официальной работы штаба миссии уже приступаем к анализу всех мероприятий, всей деятельности Центральной избирательной комиссии, других органов республики, ответственных за избирательный процесс"

Лебедев заявил, что "на всем пространстве СНГ, и Белоруссия не исключение, избирательное законодательство постоянно совершенствуется". "Учитываются и рекомендации международных наблюдателей, учитывается практика проведения предыдущих избирательных кампаний, повышается уровень демократии", - указал он.

"Для нас это большая честь и в то же время большая ответственность - быть приглашенными на парламентские выборы в братскую Республику Беларусь. Мы очень ценим такое доверие к нам", - подчеркнул руководитель миссии наблюдателей от Содружества.