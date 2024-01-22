ЕС добавил в связанный с Сирией черный список шесть человек и пять компаний

В частности, в новые списки вошел экономический советник сирийского лидера Башара Асада

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Евросоюз внес шесть физических и пять юридических лиц в черный список, связанный с Сирией. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет [ЕС] сегодня утвердил дополнительные ограничительные меры в отношении шести физических и пяти юридических лиц ввиду серьезности ситуации в Сирии. В новые списки вошли экономический советник сирийского лидера Башара Асада, три ведущих бизнесмена, <...> а также два человека, связанные с семьей Асада", - отмечается в тексте.

В Совете ЕС указали, что ограничительным мерам также "подвергнутся пять компаний, поддерживающих сирийский режим и получающих от него выгоду: Al-Dj Group, Cham Wings, туристическое агентство Freebird, Iloma Investment Private АО и компания Al-Aqila".

"Некоторые из этих организаций занимаются переправкой сирийских наемников, торговлей оружием, наркотиками или отмыванием денег", - говорится в заявлении. Там напомнили, что активы подпавших под санкции подлежат заморозке. "Предоставление им или в их пользу денежных средств или экономических ресурсов прямо или косвенно запрещается. Кроме того, на перечисленных физических лиц распространяется запрет на въезд в ЕС", - указали в Совете ЕС.

В заявлении отмечается, что Сирия "продолжает оставаться высоким приоритетом для ЕС". "Совет по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией в Сирии. Спустя более чем десятилетие конфликт далек от завершения и остается источником страданий и нестабильности для сирийского народа и региона", - констатируется в заявлении. По мнению европейцев, "сирийский режим продолжает проводить политику репрессий, поэтому необходимо поддерживать и обеспечивать эффективность действующих ограничительных мер путем их дальнейшего развития".

"ЕС подтверждает, что единственный путь к устойчивому миру для Сирии - это политическое решение в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - заявили в Совете ЕС.