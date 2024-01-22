СМИ: родственники удерживаемых в Газе израильтян ворвались на заседание в Кнессете

Они потребовали от правительства скорейшего освобождения похищенных радикалами 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Группа родственников израильтян, удерживаемых в заложниках в секторе Газа, прорвалась на заседание финансовой комиссии Кнессета (парламента). Они потребовали от правительства скорейшего освобождения похищенных радикалами 7 октября. Об это сообщила газета The Times of Israel.

По данным издания, охрана парламента не смогла остановить родственников заложников, которые зашли на заседание парламентской комиссии с фотографиями похищенных. В этот момент парламентарии обсуждали обзор принятого на прошлой неделе израильского бюджета на 2024 год от управляющего Банка Израиля, указывает газета The Jerusalem Post.