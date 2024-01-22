Генсек ИМО назвал моряков невинными жертвами событий в Красном море

Арсенио Домингес заявил о необходимости срочного освобождения судна Galaxy Leader и его команды

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес назвал моряков невинными жертвами напряженности в Красном море, которая негативным образом сказывается на их безопасности, а также наносит удар по международной торговле. Об этом новый глава специализированного агентства ООН, приступивший к исполнению своих обязанностей 1 января, заявил на заседании подкомитета по проектированию и конструкции судна, первого официального заседания года для ИМО.

"На моем первом заседании в качестве генерального секретаря я должен c огромной обеспокоенностью отметить вызывающую сожаление ситуацию, которая складывается в Красном море", - сообщил Домингес, заявив о необходимости срочного освобождения судна Galaxy Leader и его команды, захваченной йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" в ноябре 2023 года. "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз решительно осудить нападения на международное судоходство в этом районе и призвать к немедленному освобождению Galaxy Leader и его команды", - заявил глава ИМО.

Телеканал Al Hadath 19 ноября 2023 года со ссылкой на источники сообщил, что хуситы захватили в водах Аденского залива израильское грузовое судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту. Представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа подтвердил захват судна, добавив, что оно было отбуксировано к побережью Йемена, моряки задержаны. Власти Израиля осудили захват Galaxy Leader и возложили вину на Иран. Пресс-служба армии еврейского государства опровергла информацию о том, что судно является израильским.

"Я продолжу повторять свои три ключевые послания по этой ситуации: моряки - невинные жертвы, а их безопасность имеет первостепенное значение, следует соблюдать принцип свободы судоходства и обеспечивать безопасную торговлю товарами первой необходимости", - заметил Домингес, пообещав продолжать "призывать к деэскалации ситуации".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.