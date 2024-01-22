Британия ввела санкции против членов ХАМАС и "Исламского джихада"

Согласно заявлению МИД Соединенного Королевства, ограничительные меры предполагают запрет на въезд в Великобританию, заморозку активов в случае их обнаружения и оружейное эмбарго

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании ввело санкции в отношении пяти физических лиц, которые связаны с палестинским движением ХАМАС и группировкой "Исламский джихад". Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

В черный список попали бойцы ХАМАС Хасан аль-Вардиан, Исмаил Бархум, Ахмед Ода и Зухейр Шамла, а также член "Исламского джихада" Джамиль Альян. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в Великобританию, заморозку активов в случае их обнаружения и оружейное эмбарго. Кроме того, санкции были введены против компании Al Mutahadun for Exchange, которая оказывает финансовые услуги ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.