Германия и Франция призвали Сербию ввести санкции против РФ для вступления в ЕС

Посол ФРГ в Сербии Анке Конрад и ее французский коллега Пьер Кошар отметили, что сербское участие в общей безопасности Европы уже значимо

БЕЛГРАД, 22 января. /ТАСС/. Посол Германии в Сербии Анке Конрад и ее французский коллега Пьер Кошар призвали сербские власти определить вступление в ЕС как национальный приоритет и подтвердить свою приверженность европейской безопасности путем присоединения к санкционной политике, направленной против РФ.

"На январь 2024 года приходится 10-я годовщина с начала открытия переговоров о вступлении Сербии в ЕС. Мы понимаем, что сроки могут показаться вам долгими, это так, но это сложный процесс, и мы призываем власти, все политические и социальные силы и всех граждан Сербии определить для себя цель по вступлению в ЕС как национальный приоритет", - заявили дипломаты в авторской статье, опубликованной в газете "Политика".

"Участие Сербии в общей безопасности Европы уже значимо, и мы приветствуем это. Мы призываем ее подтвердить эту положительную динамику, продолжая поддерживать Украину и применив [антироссийские] санкции", - отмечается в материале Конрад и Кошара.

Ранее экс-посол Германии в Сербии Томас Шиб заявлял, что Берлин ожидает присоединения Сербии к санкциям против России. В противном случае дипломат указывал на возможность оттока немецких инвестиций из Сербии.

Президент Сербии Александар Вучич неоднократно подчеркивал, что страна будет выстраивать самостоятельную политику, продолжать путь в ЕС и сохранять традиционно дружественные отношения с Россией и Китаем, несмотря на недовольство других. Он уточнял, что Белград не намерен вводить санкции против РФ или постоянно выступать с заявлениями против Москвы и Пекина, чтобы "кого-то удовлетворить".