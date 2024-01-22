Глава МИД Палестины призвал ЕС "серьезно подумать" о введении санкций против Израиля

Рияд аль-Малики также отметил, что Палестинская национальная администрация не может согласиться ни на какие меры, кроме прекращения огня, поскольку "система здравоохранения в Палестине разрушена"

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Европейский союз должен серьезно подумать над тем, чтобы ввести санкции против Израиля на фоне его действий в секторе Газа и заявлений премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, в которых тот отказался от идеи создать палестинское государство. С таким призывом выступил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

"Мы примем от ЕС только явное осуждение слов Нетаньяху, в которых он отказался от принципа двух государств и создания Государства Палестина. Евросоюзу необходимо крайне серьезно подумать над тем, чтобы наложить санкции на Израиль, а особенно на тех, кто виновен в совершении военных преступлений", - подчеркнул аль-Малики.

Он также отметил, что Палестинская национальная администрация, которую он представляет, не может согласиться ни на какие меры, кроме прекращения огня, поскольку "система здравоохранения в Палестине разрушена", многие больные не могут получить должного лечения на палестинских территориях и не имеют возможности покинуть их для лечения за рубежом. Глава палестинского МИД отметил, что каждый день число убитых и раненых в секторе Газа и на Западном берегу измеряется "десятками и сотнями", и такое положение вещей неприемлемо. "Я прямо скажу своим европейским коллегам, что ожидаю от них призыва к перемирию и реальных действий для достижения этой цели", - указал аль-Малики, отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания Совета ЕС, который проходит в Брюсселе и на который также приглашены главы МИД Израиля, Саудовской Аравии, Египта и Иордании.

18 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет продолжать операцию до тех пор, пока не одержит решительную победу над палестинским движением ХАМАС. Глава кабмина еврейского государства отверг саму идею создания палестинского государства и заявил, что довел свою позицию до сведения американской стороны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, число погибших в секторе Газа с начала эскалации приблизилось к отметке в 25,3 тыс.