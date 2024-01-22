Баку и Москва подписали Дорожную карту по развитию сотрудничества на три года

По данным AzerTag, она предусматривает шаги по развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной, энергетической, туристической, гуманитарной и социальной сферах

БАКУ, 22 января. /ТАСС/. Азербайджан и Россия подписали Дорожную карту по развитию ключевых направлений сотрудничества на 2024-2026 годы. Документ скрепили подписями вице-премьеры двух стран Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук, сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство (AzerTag).

По его информации, Дорожная карта предусматривает конкретные шаги по развитию сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной, энергетической, туристической, гуманитарной, социальной сферах, а также в области продовольственной безопасности, инноваций и информационных технологий.