В Минфине США сообщили о расширении санкций в отношении ХАМАС и "Катаиб Хезболлах"

В черный список также внесен авиаперевозчик Fly Baghdad и два связанных с ним самолета за "оказание поддержки" КСИР и его "прокси-силам в Ираке, Сирии и Ливане"

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении 13 физических и 6 юридических лиц за связи с радикальным палестинским движением ХАМАС, шиитской группировкой "Катаиб Хезболлах" и иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Об этом говорится в заявлениях, распространенных пресс-службой американского министерства финансов.

Как следует из одного из документов, США ввели санкции против якобы имеющих отношение к ХАМАС сетей обменных пунктов, действующих на территории сектора Газа, их владельцев и связанных с ними лиц, задействованных в том числе в "переводе средств и операциях по переводу криптовалют" от сил специального назначения "Аль-Кудс", входящих в КСИР, движению ХАМАС и группировке "Исламский джихад". Вместе с США рестрикции ввели Австралия и Великобритания.

Под американскими санкциями также оказались три лидера "Катаиб Хезболлах" и юридические лица, якобы задействованные в переводе этой группировке средств. Кроме того, в черный список внесен авиаперевозчик Fly Baghdad и два связанных с ним самолета за "оказание поддержки" КСИР и его "прокси-силам в Ираке, Сирии и Ливане".

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.