Около 150 человек будут наблюдать за выборами в Белоруссии от СНГ

В составе миссии будут работать около 50 долгосрочных наблюдателей, которые в настоящее время приступают к работе до выборов

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Около 150 человек войдут в состав миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) на парламентских выборах в Белоруссии. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Мы рассчитываем, что в состав миссии СНГ войдут около 150 человек, - сказал он журналистам в Минске после запуска работы миссии. - По согласованию с Центральной избирательной комиссией Белоруссии мы определились с этой цифрой, с этим количеством. Полагаем, что этого будет достаточно, чтобы побывать во всех областях Республики Беларусь, встретиться с руководством окружных избирательных комиссий и, естественно, в день выборов посетить как можно больше участковых избирательных комиссий".

Лебедев сообщил, что в составе миссии "будут работать около 50 долгосрочных наблюдателей, которые вот сейчас приступают и будут работать до выборов". "В состав нашей миссии будут входить парламентарии стран СНГ, дипломаты из стран Содружества, аккредитованные в Республике Беларусь, сотрудники Исполнительного комитета СНГ, члены центральных избирательных комиссий стран Содружества, - проинформировал генсек СНГ, возглавляющий миссию наблюдателей от Содружества. - За день-два до выборов в Белоруссию прибудут краткосрочные наблюдатели <...> Будут работать два-три дня".

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. С 16 января в республике проходит регистрация кандидатов в депутаты всех уровней, с 31 января начнется период агитации, который завершится 24 февраля. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля включительно.

Лебедев выразил уверенность в том, что новый формат проведения выборов не повлияет на работу наблюдателей. "Я не думаю, что это каким-то образом может повлиять на наше наблюдение. <...> Потому что у нас не было еще такого в нашем наблюдении, в выполнении миссией СНГ своей функции, когда бы мы испытывали какие-то трудности [при работе на выборах в Белоруссии]. Когда нам бы строили какие-то препятствия, куда-то не пускали или не отвечали на наши вопросы. <...> Я уверен в том, что все будет нормально с работой миссии. И надеюсь, что выборы пройдут нормально, достойно", - сказал госсекретарь СНГ.

Он напомнил, что наблюдатели от СНГ уже в 12 раз наблюдают за выборами в Белоруссии и отметил их хорошую подготовку, в том числе уровень готовности членов участковых комиссий, который раз от раза все более повышается. При этом Лебедев отметил, что миссия Содружества тесно взаимодействует с ЦИК Белоруссии, местными органами власти, МИД, МВД и Генпрокуратурой страны и просит информировать ее о возможных случаях нарушения избирательного законодательства и принятых мерах реагирования на них.