Болгарский суд разрешил прокуратуре выдать новый европейский ордер на арест банкира

По информации Болгарского национального радио, новое уголовное дело возбуждено по факту "отмывания денег" в рамках расследования дела КТБ

СОФИЯ, 22 января. /ТАСС/. Софийский городской суд разрешил прокуратуре выдать новый европейский ордер на арест бывшего владельца Корпоративно-торгового банка (КТБ) Цветана Василева, который скрывается в Сербии.

Как отмечает Болгарское национальное радио, новое уголовное дело возбуждено по факту "отмывания денег" в рамках расследования дела КТБ, по мнению суда, Василев не может совершить нового преступления, но может скрыться от правосудия.

В июле 2014 года Василев был обвинен в банкротстве КТБ, но возбужденное властями уголовное дело все еще расследуется. Решение суда в течение трех дней может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Проблемы в КТБ - четвертом по величине банке Болгарии - возникли в июне 2014 года, когда после серии проведенных им сомнительных операций, ставших достоянием гласности, вкладчики банка в массовом порядке стали изымать свои накопления, что в итоге привело к его банкротству. В соответствии с публично объявленными данными, дефицит в КТБ составил более €2 млрд.

Владельца банка Цветана Василева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, уже много лет он находится в Сербии, а Болгария настаивает на его экстрадиции.