Отряды шиитов нанесли два ракетных удара по американской базе в Сирии

Очевидцы сообщили о произошедших на территории базы взрывах

БЕЙРУТ, 22 января. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

Как передала радиостанция Sham FM, шиитские бойцы дважды открывали огонь по военному объекту из реактивных систем залпового огня. Очевидцы сообщили о произошедших на территории базы взрывах. Других подробностей о ракетных ударах не приводится.

Ранее шиитские бойцы атаковали с помощью дрона-камикадзе американскую базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. Наземные средства ПВО открыли по нему заградительный огонь.

20 января по этому военному объекту было выпущено более 20 ракет различного калибра. Представитель Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщил, что в результате нападения получили ранения двое военнослужащих.

Объекты ВС США в Сирии и Ираке подверглись атакам 140 раз с октября 2023 года, когда началась военная эскалации на Ближнем Востоке.

18 января шиитские формирования в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций против их баз в Сирии и Ираке, поскольку "американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".