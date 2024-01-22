Польша с 24 февраля 2022 года предоставила Украине военную помощь почти на $3,5 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил польской стороне принять участие в строительстве автобана Краковец - Львов - Броды - Ровно

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Польша предоставила Украине оружия и военной техники на сумму почти $3,5 млрд с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С начала полномасштабной войны Польша предоставила Украине вооружения и техники на сумму почти $3,5 млрд ", - сказал он на брифинге с польским коллегой Дональдом Туском в Киеве.

Шмыгаль добавил, что стороны обсудили создание четырех новых пунктов пропуска на украино-польской границе, а также участие Варшавы в совместных с Киевом экономических и инфраструктурных проектах. По его словам, Украина ожидает от Польши снятия ограничений на экспорт своей аграрной продукции. Кроме того, Шмыгаль предложил польской стороне принять участие в строительстве автобана Краковец - Львов - Броды - Ровно.

В понедельник Туск на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Польша не может больше поставлять оружие Украине безвозмездно и будет оказывать Киеву военную помощь на коммерческой основе. Зеленский в свою очередь сообщил, что Киев будет закупать оружие у Варшавы в кредит.

В сентябре 2023 года занимавший в то время пост премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Позднее слова Моравецкого пояснил тогдашний пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее. После этих заявлений польской стороны украинский министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что Украина продолжает получать оружие из Польши, не уточнив, идет речь о новых поставках или о получении ранее согласованных партий вооружений.