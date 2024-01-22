СМИ: Индия следит за китайским научным судном, направляющимся к Мальдивским островам

По информации The Times of India, Нью-Дели считает, что научные экспедиции у берегов страны осуществляются в интересах военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 января. /ТАСС/. Индийские военные следят за китайским научно-исследовательским судном Xiang Yang Hong 3, совершающим плавание в Индийском океане курсом на Мале, столицу Мальдивской Республики. Об этом сообщает газета The Times of India.

По данным источников в индийском оборонном ведомстве, власти Мальдив разрешили заход китайского судна в территориальные воды страны в начале февраля. Участившиеся плавания в Индийском океане исследовательских судов Китая вызывают постоянную озабоченность Нью-Дели, где считают, что их научные экспедиции у берегов Индии осуществляются в интересах военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, в том числе для слежения за индийскими стратегическими объектами и пусками баллистических ракет.

Ранее планировалось, что Xiang Yang Hong 3 в феврале посетит Шри-Ланку, однако в декабре 2023 года Коломбо ввел годичный мораторий на плавание и исследования в своих водах иностранных научных судов.

Администрация пришедшего к власти на Мальдивах в прошлом году президента Мохаммеда Муизу разрешила стоянку Xiang Yang Hong 3 в порту Мале на фоне своего отказа продлить действовавшее с 2019 года соглашение с Индией о гидрографических исследованиях в мальдивских водах "по соображениям безопасности и в целях защиты конфиденциальной информации". Раннее в этом месяце Мальдивы попросили Индию вывести 88 своих военных с территории островов к 15 марта 2024 года.

Индия и Мальдивы сотрудничают в оборонной сфере с 1988 года, когда индийская армия по запросу президента Момуна Абдулы Гаюма помогла ему справиться с попыткой свержения со стороны группировки "Тигры освобождения "Тамил илама". Это сотрудничество, которое включало обучение, передачу техники и оружия, строительство объектов, пользовалось поддержкой всех политиков Мальдив до 2017-2018 годов, когда власти страны начали развивать экономическое сотрудничество с КНР.