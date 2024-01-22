ВВС Израиля совершили восемь авианалетов на южные районы Ливана

По данным телеканала Al Jadeed, в результате погибли два шиитских бойца, есть раненые, их численность уточняется

БЕЙРУТ, 22 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали огневые рубежи вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана, нанеся по ним ракетные удары. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

По его данным, в результате погибли два шиитских бойца, есть раненые, их численность уточняется. В поселке Маркаба разрушено пять жилых домов.

Израильские самолеты совершили за сутки восемь авианалетов и продолжают полеты на пониженной высоте над пограничными районами. Последние удары были нанесены по населенным пунктам Кфар-Килла, Мадждаль-Сильм, Марвахин и форпосту "Хезболлах" в Вади-эс-Сулюки. По сведениям новостного портала Lebanon 24, туда направились сейчас кареты скорой помощи.

В свою очередь шиитские отряды обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции израильских войск в Эс-Саммаке и Рагебе, а также на высотах Абу-Даджадж. Зафиксированы попадания ракет в жилые дома и постройки в поселениях Шомера и Метула на севере Израиля, о пострадавших и материальном уроне сведений не поступало.