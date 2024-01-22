Управление Суэцкого канала выразило готовность оказать судам услуги по ремонту в случае ЧП

Усама Рабиа отметил, что власти "приложат все усилия для поддержания текущих объемов судоходства в Суэцком канале и для сохранения устойчивых глобальных цепочек поставок"

КАИР, 22 января. /ТАСС/. Управление Суэцкого канала согласно предоставлять все необходимые услуги по ремонту судов, проходящих через Красное море, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

"Управление согласно тесно сотрудничать со своими клиентами, чтобы минимизировать возможные неприятные последствия прохода их судов через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив в текущих условиях. В этой связи мы готовы предоставить все необходимые услуги по ремонту и техобслуживанию, которые могут потребоваться в случае возникновения поломок или чрезвычайных ситуаций", - приводит его слова пресс-служба управления на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Рабиа подчеркнул, что власти "приложат все усилия для поддержания текущих объемов судоходства в Суэцком канале и для сохранения устойчивых глобальных цепочек поставок", а также будут находиться в постоянном контакте с клиентами.

Рабиа отметил, что одна из дочерних компаний управления, Suez Shipyard Company, специализирующаяся на оказании ремонтных услуг, занимается восстановлением сухогруза Zografia, который попал под ракетный обстрел у берегов Йемена 16 января. "После того, как владельцы судна уведомили управление об инциденте, мы дали поручение специалистам провести техосмотр судна и оценку нанесенного ему ущерба, как только оно прибудет в акваторию Суэцкого канала", - отметил Рабиа. Глава управления добавил, что при осмотре на корпусе судна были выявлены повреждения, и в настоящий момент Suez Shipyard Company по согласованию с греческой стороной работает над их устранением.

16 января Zografia, шедший под мальтийским флагом из Вьетнама в Израиль, был обстрелян в Красном море и, получив незначительные повреждения, направился в Суэц для оценки состояния. На борту находятся 24 члена экипажа. По данным греческого телеканала Skai, пострадавших в результате удара нет.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы обстреляли в этом районе более 20 гражданских судов.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.