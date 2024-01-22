Армия Израиля сообщила о новой серии авиаударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Также нанесли удары по Кафр-Килле и Блиде на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новую серию авиаударов по военным объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня истребители ВВС Израиля нанесли удары по военной инфраструктуре в Марун-эр-Расе на юге Ливана. Несколько террористов "Хезболлах" находились внутри этой структуры. После удара по этой структуре были зафиксированы многочисленные вторичные взрывы, указывая на наличие вооружения внутри структуры", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в некоторых населенных пунктах в Южном Ливане были поражены три наблюдательных поста "Хезболлах", сообщили в армии. "Войска Армии обороны Израиля также нанесли удары по Кафр-Килле и Блиде на юге Ливана", - добавили в пресс-службе.