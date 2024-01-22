ЦПВС зафиксировал три нарушения со стороны авиации проамериканской коалиции в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что в результате сброса двух самодельных взрывных устройств с беспилотника, а также артобстрела с позиций террористов пострадали три военнослужащих ВС Сирии

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Авиация проамериканской антитеррористической коалиции в Сирии за последние сутки трижды нарушила протоколы деконфликтации в небе над арабской республикой. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано три нарушения парой истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сообщил Кулить в ходе брифинга.

По его словам, в идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ).

Кроме того, отметил Кулить, в провинции Идлиб в результате сброса двух самодельных взрывных устройств с беспилотника, а также артобстрела с позиций террористов пострадали три военнослужащих ВС Сирии в районе населенного пункта Руайха.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана") признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.