СМИ: Израиль предложил на два месяца прекратить бои в Газе при освобождении заложников

По словам источников портала Axios, предложение не включает соглашение о прекращении войны

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Израиль через катарских и египетских посредников предложил радикальному движению ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца при условии освобождения всех заложников. Об этом сообщил интернет-портал Axios.

По словам его источников из числа израильских официальных лиц, власти еврейского государства "передали ХАМАС предложение через катарских и египетских посредников, включающее приостановку боевых действий на срок до двух месяцев в рамках многоэтапной сделки, предусматривающей освобождение всех заложников, удерживаемых в Газе". В публикации подчеркивается, что предложение "не включает соглашение о прекращении войны". По данным израильской стороны, радикальное движение удерживает сейчас более 130 заложников.

Как говорится в материале, израильские чиновники отметили, что "ждут ответа от ХАМАС, но подчеркнули, что настроены оптимистично относительно возможности добиться прогресса в последующие дни". Первая фаза сделки предполагает освобождение удерживаемых радикальным движением женщин, мужчин старше 60 лет и заложников в тяжелом состоянии. На последующих этапах предусматривается освобождение военнослужащих, мужчин младше 60 лет и передача тел погибших заложников. В обмен на это Израиль должен будет освобождать находящихся под стражей палестинцев.

Еврейское государство также, согласно этим условиям, передислоцирует часть сил, выведет их из основных населенных пунктов в секторе Газа и разрешит постепенное возвращение палестинского гражданского населения в некоторые районы.

По сведениям портала, представители Катара и Египта "уже несколько недель пытаются преодолеть разногласия между сторонами, чтобы приблизиться к сделке". Американские должностные лица заявили журналистам Axios, что "достижение такой сделки, возможно, является единственным путем, который может привести к прекращению огня в Газе".

Консультации по новым договоренностям

Как заявил 16 января координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге, вашингтонская администрация участвует в консультациях в Катаре относительно возможности новых договоренностей по освобождению заложников ХАМАС. Кирби сообщил, что радикальное движение удерживает "до 140 заложников".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.