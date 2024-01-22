Палестина призвала ООН надавить на Израиль для открытия всех КПП с Газой

Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе подчеркнул, что такая мера необходима для доставки необходимой гуманитарной помощи в анклав

РАБАТ, 22 января. /ТАСС/. ООН следует оказать давление на власти Израиля, чтобы он открыл все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа для доставки туда необходимой гуманитарной помощи населению. Об этом заявил в Рамалле палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе в ходе встречи со старшим координатором по гуманитарным вопросам и восстановлению сектора Газа Сигрид Кааг.

"[ООН] необходимо оказать давление на Израиль, чтобы тот открыл все КПП для доставки необходимой гуманитарной помощи", - цитирует главу правительства информационное агентство WAFA. Отмечая важность расширения доступа помощи в палестинский анклав, Штайе подчеркнул, что "качество помощи более важно, чем количество грузовиков".

Он добавил, что палестинская администрация в Рамалле "должна получить возможность направлять помощь и медикаменты напрямую с Западного берега реки Иордан в сектор Газа". "Нужно предпринять немедленные действия для восстановления электроснабжения и водоснабжения в секторе Газе", - отметил он.

"Необходимо активизировать международное вмешательство, чтобы остановить совершаемую Израилем агрессию и военные преступления против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая убийства, задержания, разрушения, голод и насильственное перемещение", - заявил Штайе.

Премьер указал на важность "реализации практических шагов для воплощения в жизнь принципа двухгосударственного урегулирования (подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств - прим. ТАСС), признания Государства Палестина и его создания в границах 1967 года".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.