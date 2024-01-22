В Словении совпало число сторонников и противников деятельности правительства

По сведениям Словенского агентства печати, 44,2% граждан заявили о неодобрении действий правительства, еще 44,1% выразили поддержку

ЛЮБЛЯНА, 22 января. /ТАСС/. Число граждан Словении, поддерживающих деятельность правительства республики, совпадает с количеством критикующих руководство страны. Об этом в понедельник сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом исследований рынка и СМИ "Медиана".

Согласно опросу, в котором с 18 по 19 января приняли участие 510 человек, 44,2% заявили о неодобрении деятельности правительства, в то время как 44,1% выразили поддержку руководству страны. Еще 11,7% респондентов воздержались от оценки действий властей.

По мнению респондентов, наибольшее влияние на снижение поддержки правительства оказало значительное увеличение стоимости жизни. При этом, как отмечает агентство, рейтинг одобрения деятельности руководства страны со стороны местного населения после нескольких месяцев перестал снижаться.