СМИ: Словения будет стремиться к урегулированию кризиса на Ближнем Востоке

По данным Словенского агентства печати, республика будет искать формулу прочного мира в регионе в рамках непостоянного членства в Совете Безопасности ООН

ЛЮБЛЯНА, 23 января. /ТАСС/. Власти Словении будут стремиться к урегулированию кризиса на Ближнем Востоке в рамках непостоянного членства республики в Совете Безопасности ООН. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Роберт Голоб, выступая перед представителями иностранных дипмиссий.

"Я полагаю, что именно к поиску формулы прочного мира на Ближнем Востоке словенская дипломатия будет стремиться больше всего в этом году в рамках непостоянного членства страны в Совете Безопасности ООН. И я верю, что вы и ваши страны не только выслушаете нас, но и поможете нам найти решение <...>", - передает слова политика Словенское агентство печати.

Республика Словения с 1 января стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы.

28 августа прошлого года министр иностранных дел страны Таня Файон сообщила, что приоритетом для Словении в CБ ООН являются прекращение конфликта на территории Украины и расширение Евросоюза в сторону Западных Балкан. Позднее премьер-министр Словении Роберт Голоб выступил за решение украинского конфликта в рамках ООН.