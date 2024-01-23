Оппозиция Канады подвергла критике позицию Трюдо по иску ЮАР к Израилю

По словам лидера Консервативной партии Пьера Пуальевра, премьер-министр североамериканской страны должен выступить против пропагандистов геноцида, которыми являются террористы ХАМАС

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр подверг критике позицию премьер-министра Джастина Трюдо и его правительства относительно иска Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю в Международный суд ООН.

"Вам понадобится лингвист с докторской степенью и лупой, чтобы понять те коверканья, которые выдают министр иностранных дел [Мелани Жоли] и премьер-министр по этому вопросу, потому что они намеренно дают такие ответы, которые никто не может понять", - сказал оппозиционер журналистам.

По словам консерватора, Трюдо должен "прекратить попытки разделить канадцев по религиозному и этническому признаку и занять принципиальную позицию в пользу человечности и против настоящих пропагандистов геноцида, которыми являются террористы [радикального движения] ХАМАС".

Ранее Трюдо заявил, что Оттава не поддерживает аргументы, содержащиеся в поданном ЮАР в Международный суд ООН в Гааге иске против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, но никак не развил этот тезис. Жоли высказалась по этому вопросу аналогичным образом.

Об иске ЮАР

Иск в Международный суд ООН в Гааге был подан властями ЮАР в связи с возможным нарушением израильской стороной конвенции о геноциде. В документе утверждается, что действия Израиля в секторе Газа можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках иска южноафриканская сторона добивается, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Израильская сторона эти обвинения отвергла, назвав позицию ЮАР лицемерной, и попросила на слушаниях снять дело с рассмотрения. Глава израильского МИД Исраэль Кац выразил мнение, что ЮАР сама нарушает конвенцию о геноциде, поддерживая ХАМАС, которое в Израиле считается террористической организацией и против которого ведется военная операция в Газе.

Германия приняла решение присоединиться в качестве третьей стороны к обсуждению иска ЮАР к еврейскому государству в Международном суде ООН в Гааге.