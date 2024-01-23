ВВС Израиля сообщили о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Удары наносились по объектам террористической инфраструктуры движения и наблюдательным постам в поселках Блида и Айтарун, уточнили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Израильская армия сообщила о нанесении новых авиаударов по Ливану, их целью стали объекты, используемые вооруженными формированиями шиитской организации "Хезболлах".

"Этим вечером истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" и наблюдательным постам в поселках Блида и Айтарун на юге Ливана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Кроме того, в понедельник израильские военные нанесли удар по военному комплексу "Хезболлах" в районе населенного пункта Мадждаль-Сильм, добавили в армии.

"Военная деятельность "Хезболлах" к югу от реки Литани в Ливане, включая использование и хранение вооружений, является явным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Армия обороны Израиля продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы", - заявили в пресс-службе.